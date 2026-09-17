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Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055

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Lohnender Genuine Parts-Einstieg? 17.09.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Genuine Parts-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Genuine Parts-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Genuine Parts
107.77 CHF -0.19%
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Vor 1 Jahr wurden Genuine Parts-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Genuine Parts-Anteile bei 139.23 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Genuine Parts-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 71.824 Genuine Parts-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’374.42 USD, da sich der Wert eines Genuine Parts-Anteils am 16.09.2026 auf 130.52 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.26 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Genuine Parts belief sich zuletzt auf 18.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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