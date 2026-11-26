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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Genuine Parts-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Genuine Parts-Aktien verlieren können.
Am 26.11.2021 wurde das Genuine Parts-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 132.38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.755 Genuine Parts-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 93.58 USD, da sich der Wert eines Genuine Parts-Anteils am 25.11.2026 auf 123.88 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6.42 Prozent.
Insgesamt war Genuine Parts zuletzt 16.73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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