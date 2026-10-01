S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Genuine Parts von vor 5 Jahren eingefahren

Am 01.10.2021 wurden Genuine Parts-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Genuine Parts-Aktie bei 121.82 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Genuine Parts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.209 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 125.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’032.18 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.22 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Genuine Parts eine Börsenbewertung in Höhe von 17.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch