S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Genuine Parts von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Genuine Parts-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 96.99 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Genuine Parts-Aktie investiert, befänden sich nun 10.310 Genuine Parts-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’394.37 USD, da sich der Wert eines Genuine Parts-Papiers am 09.09.2026 auf 135.24 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 39.44 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Genuine Parts eine Börsenbewertung in Höhe von 18.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch