Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Genuine Parts von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Genuine Parts-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Genuine Parts-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Genuine Parts-Anteile 101.50 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.985 Genuine Parts-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 134.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132.03 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 32.03 Prozent vermehrt.
Genuine Parts markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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