Heute vor 5 Jahren wurden Trades der General Motors-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 61.80 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das General Motors-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.618 General Motors-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des General Motors-Papiers auf 83.67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135.39 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 35.39 Prozent.

General Motors markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 71.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch