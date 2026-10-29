S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der General Motors-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 31.32 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.193 General Motors-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 82.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 263.35 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 163.35 Prozent.

General Motors war somit zuletzt am Markt 69.68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch