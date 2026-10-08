General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die General Motors-Aktie gebracht.
Die General Motors-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 56.40 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in General Motors-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.773 General Motors-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (80.99 USD), wäre die Investition nun 143.60 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43.60 Prozent angewachsen.
General Motors erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 71.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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