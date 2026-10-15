General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in General Motors eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 15.10.2023 wurde die General Motors-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 29.66 USD. Bei einem General Motors-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33.715 General Motors-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (83.05 USD), wäre das Investment nun 2’800.07 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 180.01 Prozent.
Der Marktwert von General Motors betrug jüngst 73.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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