General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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|Lukrative General Motors-Investition?
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen General Motors-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 24.09.2021 wurden General Motors-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren General Motors-Anteile an diesem Tag 52.23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die General Motors-Aktie investiert hätte, hätte er nun 19.146 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 83.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’603.87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.39 Prozent vermehrt.
Am Markt war General Motors jüngst 73.16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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