Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’221 0.6%  SPI 20’066 0.6%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’190 -0.4%  Euro 0.9309 -0.1%  EStoxx50 6’142 -0.8%  Gold 4’151 1.1%  Bitcoin 67’300 -0.9%  Dollar 0.8300 -0.6%  Öl 104.7 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
Hold-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Richemont-Aktie
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie
Kuros-Aktie sinkt dennoch: Jahresziele angehoben
UBS-Aktie stabil: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
Suche...
ETF Sparplan

General Mills Aktie 933225 / US3703341046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Hochrechnung 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Titel General Mills-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in General Mills von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen General Mills-Investment gewesen.

General Mills
27.00 CHF 0.23%
Kaufen Verkaufen

General Mills-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die General Mills-Aktie an diesem Tag bei 62.36 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die General Mills-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 160.359 General Mills-Aktien. Die gehaltenen General Mills-Anteile wären am 13.10.2026 5’104.23 USD wert, da der Schlussstand 31.83 USD betrug. Die Abnahme von 10’000 USD zu 5’104.23 USD entspricht einer negativen Performance von 48.96 Prozent.

Am Markt war General Mills jüngst 17.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu General Mills Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten