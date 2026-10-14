General Mills Aktie 933225 / US3703341046
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14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Titel General Mills-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in General Mills von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen General Mills-Investment gewesen.
General Mills-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die General Mills-Aktie an diesem Tag bei 62.36 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die General Mills-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 160.359 General Mills-Aktien. Die gehaltenen General Mills-Anteile wären am 13.10.2026 5’104.23 USD wert, da der Schlussstand 31.83 USD betrug. Die Abnahme von 10’000 USD zu 5’104.23 USD entspricht einer negativen Performance von 48.96 Prozent.
Am Markt war General Mills jüngst 17.34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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