S&P 500-Titel General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in General Mills von vor 3 Jahren bedeutet

Am 12.08.2023 wurde das General Mills-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 72.67 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die General Mills-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 137.608 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’219.49 USD, da sich der Wert eines General Mills-Anteils am 11.08.2026 auf 37.93 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47.81 Prozent.

General Mills wurde am Markt mit 19.91 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch