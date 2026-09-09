General Mills Aktie 933225 / US3703341046
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Titel General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in General Mills-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit General Mills-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 66.15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.512 General Mills-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der General Mills-Aktie auf 37.69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 56.98 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 43.02 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von General Mills belief sich zuletzt auf 20.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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