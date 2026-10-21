S&P 500-Titel General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in General Mills von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit General Mills-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 60.71 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die General Mills-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.647 General Mills-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 55.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33.43 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 44.93 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte General Mills einen Börsenwert von 17.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch