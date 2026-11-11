S&P 500-Titel General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein General Mills-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der General Mills-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62.90 USD. Bei einem General Mills-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.590 General Mills-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 55.01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34.60 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 44.99 Prozent eingebüsst.

General Mills erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch