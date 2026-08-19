S&P 500-Titel General Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Dynamics von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem General Dynamics-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der General Dynamics-Aktie betrug an diesem Tag 152.38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.656 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des General Dynamics-Papiers auf 393.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 258.22 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 158.22 Prozent.

Der Börsenwert von General Dynamics belief sich zuletzt auf 106.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch