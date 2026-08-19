General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitabler General Dynamics-Einstieg?
|
19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel General Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Dynamics von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in General Dynamics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem General Dynamics-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der General Dynamics-Aktie betrug an diesem Tag 152.38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.656 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des General Dynamics-Papiers auf 393.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 258.22 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 158.22 Prozent.
Der Börsenwert von General Dynamics belief sich zuletzt auf 106.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu General Dynamics Corp.
Analysen zu General Dynamics Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas fester -- SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den US-Börsen sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.