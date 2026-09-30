General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Dynamics von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen General Dynamics-Investment verdienen können.
Am 30.09.2023 wurde die General Dynamics-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die General Dynamics-Aktie letztlich bei 220.97 USD. Bei einem General Dynamics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.453 General Dynamics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 332.34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150.40 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 50.40 Prozent.
Der Börsenwert von General Dynamics belief sich zuletzt auf 90.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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