S&P 500-Titel General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Dynamics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das General Dynamics-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das General Dynamics-Papier bei 322.18 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.104 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’168.85 USD, da sich der Wert eines General Dynamics-Papiers am 25.08.2026 auf 376.58 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.88 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für General Dynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 103.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch