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General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086

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Frühes Investment 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Titel General Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Dynamics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in General Dynamics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

General Dynamics
317.53 CHF -0.31%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem General Dynamics-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 199.17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die General Dynamics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 50.208 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (391.89 USD), wäre das Investment nun 19’676.16 USD wert. Damit wäre die Investition um 96.76 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete General Dynamics eine Marktkapitalisierung von 107.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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