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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Verlust hätte eine Generac-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Generac-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 5 Jahren wurde das Generac-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 433.15 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Generac-Aktie investiert hat, hat nun 2.309 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (203.99 USD), wäre das Investment nun 470.95 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 52.91 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Generac einen Börsenwert von 12.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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