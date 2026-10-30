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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Generac von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Generac-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Generac-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Generac-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 498.56 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.201 Generac-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40.79 USD, da sich der Wert einer Generac-Aktie am 29.10.2026 auf 203.36 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 59.21 Prozent.
Generac markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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