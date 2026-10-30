S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Generac von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Generac-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Generac-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 498.56 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.201 Generac-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40.79 USD, da sich der Wert einer Generac-Aktie am 29.10.2026 auf 203.36 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 59.21 Prozent.

Generac markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch