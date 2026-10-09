Generac Holdings Aktie 10683479 / US3687361044
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Generac-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Generac-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Generac-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Generac-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36.21 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Generac-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.762 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Generac-Papiers auf 224.40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 619.72 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 519.72 Prozent.
Alle Generac-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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