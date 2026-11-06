S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Generac von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Generac-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 37.19 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26.889 Generac-Aktien im Depot. Die gehaltenen Generac-Papiere wären am 05.11.2026 4’633.77 USD wert, da der Schlussstand 172.33 USD betrug. Aus 1’000 USD wurden somit 4’633.77 USD, was einer positiven Performance von 363.38 Prozent entspricht.

Am Markt war Generac jüngst 11.14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch