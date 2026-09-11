S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Generac-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Generac-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Generac-Papier bei 34.23 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 292.141 Generac-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 53’073.33 USD, da sich der Wert eines Generac-Anteils am 10.09.2026 auf 181.67 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 53’073.33 USD entspricht einer Performance von +430.73 Prozent.

Generac erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch