Generac Holdings Aktie 10683479 / US3687361044
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Generac von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Generac-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Generac-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 119.18 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Generac-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.839 Generac-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 165.54 USD, da sich der Wert eines Generac-Anteils am 27.08.2026 auf 197.29 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +65.54 Prozent.
Der Börsenwert von Generac belief sich zuletzt auf 12.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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