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GE HealthCare Technologies Aktie 123735674 / US36266G1076

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Performance im Blick 09.10.2026 16:02:34

S&P 500-Titel GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein GE HealthCare Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die GE HealthCare Technologies-Aktie gebracht.

GE HealthCare Technologies
54.21 CHF 2.58%
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Am 09.10.2025 wurde das GE HealthCare Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des GE HealthCare Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 74.22 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die GE HealthCare Technologies-Aktie investierten, hätten nun 13.473 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 865.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64.22 USD belief. Damit wäre die Investition 13.47 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von GE HealthCare Technologies belief sich zuletzt auf 29.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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