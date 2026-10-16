GE HealthCare Technologies Aktie 123735674 / US36266G1076
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GE HealthCare Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in GE HealthCare Technologies-Aktien verdienen können.
Am 16.10.2023 wurden GE HealthCare Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 66.88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 149.522 GE HealthCare Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des GE HealthCare Technologies-Papiers auf 70.35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’518.84 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 5.19 Prozent.
GE HealthCare Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31.00 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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GE HealthCare Technologies am 16.10.2026
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