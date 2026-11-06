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|GE Aerospace (ex General Electric)-Investition im Blick
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 305.27 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32.758 GE Aerospace (ex General Electric)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 314.73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’309.89 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3.10 Prozent.
Alle GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 339.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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