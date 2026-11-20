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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel hätte eine Investition in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 60.24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16.601 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’293.64 USD, da sich der Wert eines GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers am 19.11.2026 auf 318.88 USD belief. Mit einer Performance von +429.36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
GE Aerospace (ex General Electric) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 338.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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