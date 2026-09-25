GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 62.55 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier investiert hätte, hätte er nun 159.866 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51’121.90 USD, da sich der Wert eines GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers am 24.09.2026 auf 319.78 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 411.22 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von GE Aerospace (ex General Electric) belief sich zuletzt auf 332.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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