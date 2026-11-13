S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 3 Jahren abgeworfen

GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 92.82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.077 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers auf 330.86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 356.45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +256.45 Prozent.

Zuletzt ergab sich für GE Aerospace (ex General Electric) eine Börsenbewertung in Höhe von 354.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch