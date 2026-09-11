GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013
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|Lukratives GE Aerospace (ex General Electric)-Investment?
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GE Aerospace (ex General Electric)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in GE Aerospace (ex General Electric) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 281.56 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investierten, hätten nun 0.355 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 324.15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115.13 USD wert. Das entspricht einem Plus von 15.13 Prozent.
Der GE Aerospace (ex General Electric)-Wert an der Börse wurde auf 337.73 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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