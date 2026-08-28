S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GE Aerospace (ex General Electric)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 28.08.2021 wurde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 63.93 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investiert, befänden sich nun 15.642 GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 342.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’360.81 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 436.08 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von GE Aerospace (ex General Electric) belief sich zuletzt auf 367.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch