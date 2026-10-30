S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GE Aerospace (ex General Electric)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 30.10.2016 wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 135.51 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7.380 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (313.05 USD), wäre die Investition nun 2’310.20 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 131.02 Prozent angezogen.

Der GE Aerospace (ex General Electric)-Wert an der Börse wurde auf 322.65 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch