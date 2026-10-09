S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor einem Jahr eingebracht

Am 09.10.2025 wurde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 299.35 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.341 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien im Depot. Die gehaltenen GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile wären am 08.10.2026 1’020.95 USD wert, da der Schlussstand 305.62 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.09 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete GE Aerospace (ex General Electric) eine Marktkapitalisierung von 314.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch