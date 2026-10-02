S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 10 Jahren eingefahren

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 137.36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.728 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 312.39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 227.42 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 127.42 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte GE Aerospace (ex General Electric) einen Börsenwert von 324.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch