Vor 10 Jahren wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile 145.80 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 68.586 GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere. Die gehaltenen GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien wären am 25.11.2026 21’740.32 USD wert, da der Schlussstand 316.98 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 117.40 Prozent vermehrt.

GE Aerospace (ex General Electric) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 326.66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch