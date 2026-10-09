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Profitable Gartner-Investition? 09.10.2026 16:02:34

S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gartner von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Gartner-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Gartner
158.98 CHF 0.89%
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Gartner-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Gartner-Papier an diesem Tag 244.50 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 40.900 Gartner-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’992.23 USD, da sich der Wert eines Gartner-Papiers am 08.10.2026 auf 195.41 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 20.08 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Gartner eine Marktkapitalisierung von 11.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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