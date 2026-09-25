S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gartner-Investment von vor 5 Jahren verloren

Gartner-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 324.69 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Gartner-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.308 Gartner-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 179.32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55.23 USD wert. Mit einer Performance von -44.77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Gartner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch