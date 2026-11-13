S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gartner von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Gartner-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Gartner-Anteile bei 414.50 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.413 Gartner-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 460.41 USD, da sich der Wert eines Gartner-Papiers am 12.11.2026 auf 190.84 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -53.96 Prozent.

Gartner war somit zuletzt am Markt 12.17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch