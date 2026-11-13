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|Gartner-Investition im Blick
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gartner von vor 3 Jahren gekostet
Investoren, die vor Jahren in Gartner-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Gartner-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Gartner-Anteile bei 414.50 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.413 Gartner-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 460.41 USD, da sich der Wert eines Gartner-Papiers am 12.11.2026 auf 190.84 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -53.96 Prozent.
Gartner war somit zuletzt am Markt 12.17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Analysen zu Gartner Inc.
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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