Gap Aktie 932450 / US3647601083
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gap von vor 10 Jahren angefallen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Gap-Investment verlieren können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Gap-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Gap-Papier an diesem Tag bei 23.92 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 418.060 Gap-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 22.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’197.32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.03 Prozent verringert.
Gap wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.85 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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