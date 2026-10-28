S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gap von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Gap-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27.18 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Gap-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 36.792 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 21.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 798.38 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 20.16 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Gap eine Börsenbewertung in Höhe von 7.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch