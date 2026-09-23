Gap Aktie 932450 / US3647601083
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Gap-Aktie gebracht.
Die Gap-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Gap-Papier bei 24.19 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 413.394 Gap-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Gap-Papiere wären am 22.09.2026 8’871.43 USD wert, da der Schlussstand 21.46 USD betrug. Damit wäre die Investition 11.29 Prozent weniger wert.
Am Markt war Gap jüngst 7.44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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