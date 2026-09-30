Gap Aktie 932450 / US3647601083
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gap von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Gap-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Gap-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22.24 USD. Bei einem Gap-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.496 Gap-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 105.85 USD, da sich der Wert eines Gap-Papiers am 29.09.2026 auf 23.54 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5.85 Prozent zugenommen.
Am Markt war Gap jüngst 8.07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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