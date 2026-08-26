Gap Aktie 932450 / US3647601083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Gap-Performance
|
26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gap-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Gap-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 26.08.2021 wurden Gap-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Gap-Aktie bei 26.35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37.951 Gap-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 764.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20.15 USD belief. Mit einer Performance von -23.53 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Gap wurde am Markt mit 7.32 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Gap Inc.
|
26.08.26
|Börse New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
26.08.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gap-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Ausblick: Gap legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.08.26
|US widens AI-driven investment gap with Europe (Financial Times)
|
19.08.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gap-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Gap Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Gap am 26.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI geht etwas höher in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen schliesst in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.