S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gap-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 26.08.2021 wurden Gap-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Gap-Aktie bei 26.35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37.951 Gap-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 764.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20.15 USD belief. Mit einer Performance von -23.53 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Gap wurde am Markt mit 7.32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch