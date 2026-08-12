Gap Aktie 932450 / US3647601083
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gap von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Gap-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Gap-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20.44 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 489.237 Gap-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 20.96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’254.40 USD wert. Mit einer Performance von +2.54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Gap betrug jüngst 7.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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