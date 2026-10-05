S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Freeport-McMoRan-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 05.10.2023 wurde das Freeport-McMoRan-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35.37 USD. Bei einem Freeport-McMoRan-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28.273 Freeport-McMoRan-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’036.75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 103.68 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Freeport-McMoRan belief sich jüngst auf 103.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch