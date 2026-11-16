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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Freeport-McMoRan von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Freeport-McMoRan-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 16.11.2016 wurde die Freeport-McMoRan-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13.80 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert hat, hat nun 72.464 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 59.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’292.75 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 329.28 Prozent.
Am Markt war Freeport-McMoRan jüngst 84.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Freeport-McMoRan Inc
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