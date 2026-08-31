S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Freeport-McMoRan von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Freeport-McMoRan-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 44.40 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investierten, hätten nun 225.225 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 76.45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’218.47 USD wert. Das entspricht einem Plus von 72.18 Prozent.

Jüngst verzeichnete Freeport-McMoRan eine Marktkapitalisierung von 109.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch