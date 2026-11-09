S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Freeport-McMoRan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Freeport-McMoRan-Papier statt. Diesen Tag beendete das Freeport-McMoRan-Papier bei 39.20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Freeport-McMoRan-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.551 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 151.58 USD, da sich der Wert einer Freeport-McMoRan-Aktie am 06.11.2026 auf 59.42 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51.58 Prozent gesteigert.

Am Markt war Freeport-McMoRan jüngst 85.53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch